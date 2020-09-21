Компании «Ростелеком» и «КриптоПро» подготовили типовое решение для подключения аккредитованных удостоверяющих центров к Единой биометрической системе. Теперь выдача квалифицированного

Компании «Ростелеком» и «КриптоПро» подготовили типовое решение для подключения аккредитованных удостоверяющих центров к Единой биометрической системе. Теперь выдача квалифицированного сертификата электронной подписи может производиться без личного присутствия гражданина. Для идентификации заявителя будут использоваться сведения из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы. Применение информационных технологий для предоставления сведений осуществляется в соответствии с