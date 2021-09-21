Санавиация Владимирской области совершила с начала года 75 вылетов, эвакуировано 59 пациентов. Больных перевозили с инсультами, инфарктами, тяжёлыми травмами и другими угрожающими жизни ..

Санавиация Владимирской области совершила с начала года 75 вылетов, эвакуировано 59 пациентов. Больных перевозили с инсультами, инфарктами, тяжёлыми травмами и другими угрожающими жизни состояниями.Их доставляли в ОКБ, а также в федеральные клиники Москвы и Нижнего Новгорода. Среди эвакуированных – пять детей, в том числе новорождённый. Кроме того, 16 вылетов касались экстренной консультативной медицинской помощи.Напомним, что обеспечивает работу авиамедицинской бригады АО «Русские вертолётные системы».Объём услуг до конца года – 300 лётных часов. Вертолёт оснащён всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе службы – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер.В прошлом году в регионе открыли вертолётную площадку на территории Областной клинической больницы. Летом 2021 года на территории ОДКБ построили вторую.