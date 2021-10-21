20 октября состоялось первое организационное заседание Совета народных депутатов города Кольчугино...

20 октября состоялось первое организационное заседание Совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва.Наши коллеги из "Кольчугинских Вестей" сообщают, что депутат С.В. Лапин предложил кандидатуру О.В. Савельева, отметив, что данную кандидатуру выдвинуло местное отделение партии «Единая Россия». Олег Викторович Савельев, в свою очередь, поблагодарил коллег за оказанное доверие.Итог голосования: 17- за, 3 – против.Приглашенные гости – депутат Законодательного Собрания Владимирской области А.В. Дюженков, заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Т.В. Адулова, глава Кольчугинского района В.В. Харитонов – поздравили новый состав Совета с избранием. Председатель Территориальной избирательной комиссии Кольчугинского района Е.В. Фартушнова тоже поздравила депутатов с избранием и вручила им депутатские удостоверения.Также вновь избранного главу города поздравили глава администрации Кольчугинского района К.Н. Мочалов и председатель Общественного Совета Кольчугинского района О.Г. Киселева, пожелав новому руководителю города и новому созыву успешной работы.Фото: kolchvesti.ru