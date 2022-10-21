Ирина Михайловна - учитель высшей категории. Она ведёт большую работу по выявлению и развитию индивидуальных способностей школьников, раскрытию их потенциала.

Учитель математики владимирской средней школы № 36 Ирина Исаева стала «Заслуженным учителем Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Ирина Михайловна - учитель высшей категории. Она ведёт большую работу по развитию способностей школьников, раскрытию их потенциала. Её воспитанники становились призёрами регионального этапа олимпиады, научно-исследовательских математических чтений, Всероссийской дистанционной олимпиады по математике, а также международного интернет-конкурса.Педагогом разработан региональный дистанционный образовательный курс, а также программа факультатива «Решение задач с параметрами». Класс Ирины Исаевой стал лауреатом фестиваля добровольческих объединений «Твори добро».Редакция «33Live.Ru» поздравляет учителя с присвоением заслуженного звания.