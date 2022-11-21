Электротранспорт врезался в дорожное ограждение.

Во Владимире перед пешеходным переходом у остановки «Всполье» троллейбус №10 снёс в ограждение. Пострадала пассажирка электротранспорта.Около 15-30 «рогатый» ехал от площади Ленина в сторону улицы Мира. В этот момент с второстепенной улицы выехала «ГАЗель». Водитель попытался избежать ДТП с грузовым автомобилем, но троллейбус угодил в ограждение.В результате аварии пострадавшую госпитализировали в больницу скорой помощи. Стоявшие на остановке горожане не пострадали.