Парень пытался косить от армии.

Во Владимирской области на 19-летнего жителя Гусь-Хрустального завели уголовное дело за уклонение от службы в армии.По версии следствия, 12 апреля парень получил повестку в военкомат на 20 апреля. С целью избежать медицинского освидетельствования призывник сбежал в лес, где планировал найти заброшенный дом и жить в нём. Однако будущий солдат заблудился в лесу, где провёл около суток. Вечером 20 апреля он вышел к дороге, добрался до дома, а там его уже ждали полицейские.Парня задержали. Он признался, что не горит желанием служить Отечеству. Теперь, вместо года в сапогах, ему грозит два года в колонии.Расследование уголовного дела продолжается.