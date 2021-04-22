В системе «Меркурий» должностными лицами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора был установлен факт нарушения ветеринарного законодательства.

В системе «Меркурий» должностными лицами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора был установлен факт нарушения ветеринарного законодательства.Уполномоченное лицо ООО «Юрьево Поле», занимающегося производством производством сырого молока, 5 апреля 2021 года оформило поставку на сырое молоко в адрес ЗАО «Киржачский молочный завод», общим объемом более 8 тонн, при этом срок годности продукции был установлен до 4 апреля 2021 года, сообщила пресс-служба ведомства..Должностное лицо ЗАО «Киржачский молочный завод, в свою очередь, также погасило эВСД, что подтверждает принятие в переработку просроченной продукции.Учитывая, что факт оформления эВСД на продукцию с истекшим сроком годности создает условия для возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, в отношении ООО «Юрьево Поле» будут возбуждены дела об административном правонарушении.Получателю продукции оперативно было направлено сообщение об изъятии продукции из оборота.Фото