«Дом себе». Во Владимире прошел ежегодный строительный форум. В нем приняли участие владельцы ведущих предприятий строительной отрасли региона. В рамках форума на улице развернулась

«Дом себе». Во Владимире прошел ежегодный строительный форум. В нем приняли участие владельцы ведущих предприятий строительной отрасли региона. В рамках форума на улице развернулась выставка продукции местных производителей. Компания «Фрейм Клуб» подошла к процессу креативно. У главного входа участники представили арт-объект, как пример одного из проектов фирмы. «Фрейм Клуб» возводит каркасные дома по технологии префаб.