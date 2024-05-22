Как модернизируют больницу скорой медицинской помощи Владимира? Больницу скорой медицинской помощи...

Как модернизируют больницу скорой медицинской помощи Владимира?Больницу скорой медицинской помощи Владимира ждёт масштабная модернизация. После согласования проект нового больничного городка представят губернатору Александру Авдееву. Стратегию развития ведущего медучреждения обсудили на встрече в региональном Минздраве. Слово Марии Платанюк.Знаменитый Красный Крест- в ожидании реформы и... большой стройки. Предстоящую модернизацию больницы скорой помощи обсудили коллегиально. Встречу в региональном Минздраве провели заместитель губернатора Константин Баранов и министр здравоохранения области Валерий Янин.Замглавы региона Константин Баранов- сам по образованию хирург- уверен: изменения назрели. Речь идёт и о новом статусе: переводе БСП на областной уровень, и о новых медицинских возможностях.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:- Дооснащение современным медицинским оборудованием. Мы говорили и о том, что будет дообучение специалистов. Эта больница должна бытьпоказательной в плане профессионализма. Мы когда, коллеги, всё обсудим, на бумагу положим. Сделаем хороший проект, может быть, даже в трехмерке сделаем, будемдокладывать на медицинском часе губернатору.Свое мнение о проекте высказали главные внештатные специалисты Минздрава региона, главные врачи и заведующие отделениями флагманских лечебных учреждений области.Этот год для Красного Креста - юбилейный, рассказывает Анатолий Уколов, главный врач больницы скорой медицинской помощи. Ведущему медучреждению Владимира- 110 лет.В его "биографии"- отражение истории становления владимирской медицины. Сейчас планку нужно повышать.Задача- обеспечить современные условия и для пациентов, и для медиков.Анатолий Уколов, главный врач больницы скорой медицинской помощи г. Владимира:- Давно назрела проблема модернизации и улучшения существующей больницы, так как она является одним из флагманов по оказанию экстренной хирургической медицинской помощи и частично плановой медицинской помощи.Новый проект больничного городка предусматривает реконструкцию существующих отделений и возведение двух новых корпусов. Травмоцентр, созданный в 2012-ом, сможет переехать в отдельный четырёхэтажный корпус, где будут оказывать помощь пострадавшим в ДТП- с тяжёлыми травмами. Новые здания не будут портить вид исторического здания Красного Креста.В планах- новые операционные, комфортные палаты, соединение корпусов переходами и автостоянка за пределами больничного городка. Также, подчеркнул заместитель губернатора Константин Баранов, больница скорой медицинской помощи станет клинической базой для подготовки студентов и ординаторов владимирского филиала ПИМУ. На пяти этажах "Дома-утюга" на улице Горького разместится корпус медуниверситета.Мария Платанюк "Вести-Владимир"