«Владимирская весна» – в Экспоцентре открылась 26 межрегиональная выставка товаров народного потребления. Более 70 участников из 15 регионов страны презентуют свою уникальную продукцию.

«Владимирская весна» – в Экспоцентре открылась 26 межрегиональная выставка товаров народного потребления. Более 70 участников из 15 регионов страны презентуют свою уникальную продукцию. Так, например, московская компания «Шик и блеск» представляет широкий ассортимент турецкой и корейской женской одежды от эксклюзивной до повседневной, а также обувь из натуральной кожи. К слову, изюминка предприятия – оригинальность и