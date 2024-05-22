Жители деревни Федоровское обратились в администрацию Киржачского района с просьбой разобраться в массовой смерти рыбы, живущей в местном озере. На место выехала природоохранная

Жители деревни Федоровское обратились в администрацию Киржачского района с просьбой разобраться в массовой смерти рыбы, живущей в местном озере. На место выехала природоохранная прокуратура. Как выяснилось, вода была сильно загрязнена и пахла нефтепродуктами. В озеро впадает ручей, который принес маслянистые жидкости. В воде они оказались из-за того, что иловые карты очистных сооружений (используемые коммунальной компанией