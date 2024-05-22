В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Собинском районе отремонтировали участок автотрассы «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики».

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Собинском районе отремонтировали участок автотрассы «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Длина восстановленного участка составила около двух километров. Дорожные рабочие обновили покрытие, укрепили обочины и отремонтировали заездные карманы возле остановок.Отмечается, что по отремонтированной дороге можно добраться до местных достопримечательностей, туристических объектов и исторических поселений. «Например, в селе Жерехово есть усадьба Всеволжских с неоготическими башнями, а в деревне Орехово действует музей-усадьба «отца русской авиации» Николая Жуковского», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.