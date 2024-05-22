Владимирцы за неделю перевели мошенникам 17 миллионов рублей В пресс-службе УМВД по Владимирской...

Владимирцы за неделю перевели мошенникам 17 миллионов рублейВ пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили, что за прошедшую неделю сотрудниками было зарегистрировано 61 преступление, совершенное в отношении местных жителей с использованием IT-технологий.Потерпевшие от противоправной деятельности аферистов лишились в общей сложности более 17 миллионов рублей.Мошенники звонили под видом «сотрудников службы безопасности банка». К примеру, 13 мая под предлогом перевода сбережений на «безопасный счет» аферисты лишили 58-летнего жителя Владимира 600 000 рублей. По аналогичной схеме, уже 16 мая, мошенники лишили денег в сумме более 1 000 000 рублей 66-летнию жительницу Коврова.Некоторым владимирцам злоумышленники предлагали «заработать на инвестициях». 15 мая в полицию обратилась 57-летняя жительница Мурома. Ее обманули на 1 050 000 рублей. Суммы в два раза больше - 2 400 000 рублей - аналогичным образом лишилась 52-летняя жительница города Меленки.Помимо этого, мошенники представлялись сотрудниками портала «Госуслуг». 19 мая в полицию обратился 76-летний житель региональной столицы. Как пояснил пожилой мужчина, ему сначала позвонил якобы «оператор сотовой связи», а потом сотрудник портала «Госуслуги». В результате такого общения - на счету мошенников оказались 500 000 рублей пенсионера.Как это происходит?1. Первый звонок злоумышленники совершают от имени оператора сотовой связи, второй - специалиста портала «Госуслуг», далее, в том числе, - звонок может поступить и от «сотрудника банка».2. «Оператор сотовой связи» предлагает продлить договор на обслуживание абонентского номера, затем высылает на номер смс-код, назвав который, потерпевший попадает «на крючок».3. Используя названный код, мошенники взламывают личный кабинет жертвы на портале «Госуслуг».4. Далее потерпевшему звонит якобы сотрудник данного портала и сообщает о том, что некие злоумышленники пытаются завладеть его деньгами. Поэтому необходимо срочно снять все имеющиеся на счетах деньги и перевести их на «специальный защищенный счет», открытый в Банке России.Запомните: попытка проследовать по данной схеме приводит к потере денежных средств. Не берите трубку. Прекращайте все сомнительные разговоры. Не позволяйте себя обманывать.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений