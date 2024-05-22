Во Владимирской области обнаружили клещей с гранулоцитарным анаплазмозом человека На территории...

Во Владимирской области обнаружили клещей с гранулоцитарным анаплазмозом человекаНа территории Владимирской области специалисты Роспотребнадзора обнаружили несколько клещей с гранулоцитарным анаплазмозом человека.За неделю клещи укусили 125 человек, из них - 31 ребёнок. Всего, с момента первого присасывания членистоногого, пострадало больше четырёхсот жителей региона. Помимо иксодового клещевого боррелиоза - болезни Лайма, теперь "гуляет" и острое лихорадочное заболевание - ГАЧ.Специалисты напоминают: лечение этих инфекций нужно начинать вовремя.Поэтому после снятия клеща, его нужно как можно быстрее сдать на анализ в лабораторию.