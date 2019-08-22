Артистка Яна Гладких ищет средства для оплаты лечения за рубежом. Между тем в России такие операции делают бесплатно.

Артистка Яна Гладких ищет средствадля оплаты лечения за рубежом. Между тем в России такие операции делаютбесплатно.Бывшая жена Никиты Ефремова нашестом месяце беременности. Недавно ребенку, которого Яна Гладких носит подсердцем, поставили страшный диагноз. Доктора нашли у плода порок сердца, аименно "транспозицию магистральных сосудов".Малышу требуется операция, ксчастью, только одна. Манипуляцию проведут в первый день после появления насвет в родблоке специализированной клиники. Если хирурги справятся со своейзадачей, то малыша ожидает самая обычная жизнь, без ограничений.Яну Гладких и ее ребенка ждут в зарубежнойбольнице. Необходимая младенцу операция стоит там 4,5 миллиона рублей. Деньги дляартистки собирает благотворительный фонд.Между тем, по словам экспертаЛиги здоровья нации Ольги Молчановой, подобные процедуры проводят и в России.Боле того, в нашей стране малышей с подобными диагнозами оперируют бесплатно –по полису Обязательного медицинского страхования.Молчановой вторит коллега – заслуженныйврач России Евгений Лильин. Он рассказал, что такие сложные операции делаюттолько крупные специалисты: "Лео Бокерия, хирурги НЦ ССХ имени А.Н.Бакулева".Однако, как выяснили журналисты, от помощи отечественных светил медициныотказалась. Она готова доверить жизнь своего ребенка немецким докторам."Будем делать в Германии. У насесть договоренность", – цитирует .