Артистка Яна Гладких ищет средства
для оплаты лечения за рубежом. Между тем в России такие операции делают
бесплатно.
Артистка Яна Гладких ищет средства
для оплаты лечения за рубежом. Между тем в России такие операции делают
бесплатно.
Бывшая жена Никиты Ефремова на
шестом месяце беременности. Недавно ребенку, которого Яна Гладких носит под
сердцем, поставили страшный диагноз. Доктора нашли у плода порок сердца, а
именно "транспозицию магистральных сосудов".
Малышу требуется операция, к
счастью, только одна. Манипуляцию проведут в первый день после появления на
свет в родблоке специализированной клиники. Если хирурги справятся со своей
задачей, то малыша ожидает самая обычная жизнь, без ограничений.
Яну Гладких и ее ребенка ждут в зарубежной
больнице. Необходимая младенцу операция стоит там 4,5 миллиона рублей. Деньги для
артистки собирает благотворительный фонд.
Между тем, по словам эксперта
Лиги здоровья нации Ольги Молчановой, подобные процедуры проводят и в России.
Боле того, в нашей стране малышей с подобными диагнозами оперируют бесплатно –
по полису Обязательного медицинского страхования.
Молчановой вторит коллега – заслуженный
врач России Евгений Лильин. Он рассказал, что такие сложные операции делают
только крупные специалисты: "Лео Бокерия, хирурги НЦ ССХ имени А.Н.
Бакулева".
Однако, как выяснили журналисты, от помощи отечественных светил медицины
отказалась. Она готова доверить жизнь своего ребенка немецким докторам.
"Будем делать в Германии. У нас
есть договоренность", – цитирует .