Деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне высадили сотрудники полиции и члены общественных советов в Собинском районе и в ЗАТО г. Радужный.

К эколого-патриотическому проекту «Зеленая Россия» присоединились сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. Акцию «Лес Победы», которая проходит в рамках проекта, поддержали и представители общественного совета.В память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, участники акции высадили деревья на аллее у Стеллы Памяти, дополнив ряды ранее высаженных растений. Полицейские и общественники отметили, что деревья, которые будут расти долгие десятилетия, стали данью памяти героизму и отваге бойцов, погибших во имя мира на родной земле.Поддержали акцию и в Собинском районе. Местом для посадки деревьев стала территория детского дома, воспитанники которого пообещали бережно ухаживать за каждым растением и хранить память о тех, благодаря кому был побежден фашистский враг.Участие в акции «Лес Победы» стало для сотрудников полиции, общественников и подрастающего поколения Владимирской области доброй традицией, в которой на протяжении нескольких лет принимают участие активисты и неравнодушные граждане области.