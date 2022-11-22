За сутки из города вывезено 1 220 кубометров снега.

Мэрия Владимира просит водителей убрать машины с 10 улиц для уборки снега. Она будет произволиться с 20 часов 22 ноября и до 7 утра 23 ноября.Власти просят не парковаться вдоль дорог на следующих улицах:Девическая;1-я Никольская;Чайковского;Разина;Добросельская;Комиссарова;Егорова;Соколова-Соколенка;Безыменского;Ново-Ямской переулок.Ранее глава города сообщил, что за сутки из города 1 220 кубометров снега. На расчистку улиц вышли 85 единиц спецтехники и более 800 дворников.