Маленький зубренок появился на свет в национальном парке «Мещера» в Гусь-Хрустальном районе. Пол пока определить нельзя – взрослые не подпускают посторонних близко. О рождении малыша

Маленький зубренок появился на свет в национальном парке «Мещера» в Гусь-Хрустальном районе. Пол пока определить нельзя – взрослые не подпускают посторонних близко. О рождении малыша сообщает компания «Транснефть – Верхняя Волга», которая сотрудничает с парком 10 лет. Зубренок родился в семье Мереска и Влии. К слову, год назад у этой пары уже рождался малыш. Имя