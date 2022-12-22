Об этом рассказала председатель Владимирского общественного движения «Мой адрес» Татьяна Гусарова.

Ежегодный праздник «Новый год по-соседски» в этом году в Красной Горбатке не состоится. Об этом рассказала председатель Владимирского общественного движения «Мой адрес» (организатор праздника) Татьяна Гусарова.«Наш график сформирован. Могу сказать, что мы едем к трём участникам конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области» — в сёла Верхозерье и Дмитриевы Горы Меленковского района и в деревню Копнино Селивановского района. Сертификаты на проведение праздников представителям этих населённых пунктов «Мой адрес» вручил в сентябре. Также у нас запланированы поездки в Гороховецкий и Собинский районы. Ещё мы передаём подарки в Вязниковский, Суздальский, Петушинский районы», - уточнила она.Как сообщают коллеги из издания , к сожалению, традиционное, самое массовое зимнее мероприятие в Красной Горбатке не состоится. Причиной тому послужило отсутствие новогодней ёлки на центральной площади райцентра.«В начале декабря мы планировали, что традиционный праздник пройдёт у ёлочки и на центральной площади Красной Горбатки. Но от этих планов пришлось отказаться, поскольку, как вы видите, ёлочки на традиционном месте перед «Самолётом» нет. Проводить праздник без главного новогоднего атрибута было бы, на наш взгляд, неправильно. Другие места в посёлке просто не могут вместить сотни детей, которые обычно собирали наши праздники», - подчеркнула Татьяна Гусарова.Татьяна Геннадьевна высказала надежду, что в следующем году, когда будет 10-летие акции «Новый год по-соседски», встретиться с жителями Селивановского района у нарядной ёлочки на центральной площади районного центра всё-таки удастся.