Пожарные оперативно ликвидировали пожар и эвакуировали людей.

Во Владимирской области 23 апреля в 14-13 поступило сообщение о пожаре. Сильно задымление началось в одной из квартир частного жилого дома, где находились двое детей. 15-летний старший сын, заметив проблему, сразу позвонил отцу и начал будить 12-летнюю сестру. Девочка не смогла спуститься на первый этаж из-за задымления, поэтому выбралась на крышу.Пожарные, ликвидировав огонь, спасли не только девочку, но и отца детей. Он вывел на лицу мальчика с кошкой и вернулся на помощь дочери.В соседней квартире находилась женщина, но она успела покинуть дом до приезда пожарных.