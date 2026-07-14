Во Владимирской области сейчас циркулируют только риновирусы.
За минувшую неделю ситуация с простудными заболеваниями в регионе не претерпела серьезных изменений, показав незначительный спад на 0,3 процента.
К медикам за помощью обратились 3553 пациента, из которых 872 случая зарегистрировано во Владимире. Рост числа заболевших отмечен только среди детей до двух лет и школьников младшего возраста, тогда как в остальных возрастных группах прослеживается снижение. Лабораторный мониторинг показал, что в области сейчас активны исключительно риновирусы негриппозного происхождения. Случаев коронавируса за неделю не выявлено.
Санитарные врачи советуют мыть руки после людных мест, регулярно проветривать комнаты и не заниматься самолечением, напоминая, что вакцинация остается надежным методом защиты.