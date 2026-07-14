Во Владимирской области сейчас циркулируют только риновирусы.

За минувшую неделю ситуация с простудными заболеваниями в регионе не претерпела серьезных изменений, показав незначительный спад на 0,3 процента.К медикам за помощью обратились 3553 пациента, из которых 872 случая зарегистрировано во Владимире. Рост числа заболевших отмечен только среди детей до двух лет и школьников младшего возраста, тогда как в остальных возрастных группах прослеживается снижение. Лабораторный мониторинг показал, что в области сейчас активны исключительно риновирусы негриппозного происхождения. Случаев коронавируса за неделю не выявлено.Санитарные врачи советуют мыть руки после людных мест, регулярно проветривать комнаты и не заниматься самолечением, напоминая, что вакцинация остается надежным методом защиты.