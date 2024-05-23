Из Гусь-Хрустального в зону проведения специальной военной операции отправлены две машины с помощью.

Из Гусь-Хрустального в зону проведения специальной военной операции выехали две машины с помощью. В том числе защитникам Отечества отправили около 10 тонн чистой питьевой воды. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на горадминистрации.Кроме того, участникам СВО повезли маскировочные сети, инструменты, медицинские препараты, продукты питания и строительные материалы. Транспорт для доставки важного груза предоставило правительство Владимирской области.Глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов поблагодарил всех неравнодушных граждан за помощь.