«Ростелеком» продолжает расширять географию предоставления широкополосного доступа в интернет по технологии GPON («оптика в дом») во Владимирской области. С марта по середину мая

«Ростелеком» продолжает расширять географию предоставления широкополосного доступа в интернет по технологии GPON («оптика в дом») во Владимирской области. С марта по середину мая специалисты провайдера подключили к Сети еще тысячу домохозяйств, расположенных в частных секторах восьми населенных пунктов региона. Благодаря этому цифровые сервисы стали доступны жителям почти двух с половиной тысяч частных домов. Павел Шатохин,