Роженицу из Владимира эвакуировали на вертолете в Москву Беременную 28-летнюю девушку из...

Роженицу из Владимира эвакуировали на вертолете в МосквуБеременную 28-летнюю девушку из Областного перинатального центра вертолет перевез в НМИЦ акушерства и гинекологии имени Кулакова. Ее сопровождал врач из Владимира.Сейчас в регионе действуют две вертолетные площадки. За 2023 было эвакуировано 80 пациентов, из них 14 детей, самому младшему из которых исполнился 1 год.В общей сумме за 4 года санавиация выполнила 320 вылетов.«Воздушным бортом пациентов эвакуировали с серьёзными травмами, ожогами, острыми состояниями из районных больниц к нам или в специализированные федеральные центры Москвы и Нижнего Новгорода», - рассказали в пресс-службе Областной детской клинической больницы.Фото: пресс-служба Областной детской клинической больницы.