В микрорайоне Юрьевец во Владимире вспыхнуло заброшенное строение В пресс-службе МЧС по...

В микрорайоне Юрьевец во Владимире вспыхнуло заброшенное строениеВ пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о пожаре в неэксплуатируемом строении в Юрьевце по улице Казарма на 181 километре.Огонь охватил около 140 кв.м.В ликвидации пожара участвовали 4 единицы техники и 12 человек личного состава.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области