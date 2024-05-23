Во Владимирской области продолжается набор на службу по контракту В регионе действуют пять пунктов...

Во Владимирской области продолжается набор на службу по контрактуВ регионе действуют пять пунктов отбора добровольцев.Единовременная региональная материальная помощь для военнослужащих составляет 250 тысяч рублей. Еще 195 тысяч рублей - от Президента при заключении контракта на срок от года и более.В зоне СВО - ежемесячное денежное довольствие и выплаты "боевых". По заверению военного комиссара, все под строгим контролем. Все выплаты перечисляются в срок. В пунктах отбора проходит сбор документации, формируется личное дело. После медосмотра контрактники имеют возможность поступить на военную службу в течение 2 дней.Иностранцы, заключившие контракты, получают преимущество при оформлении гражданства.Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области:- На этих пунктах работают представители пунктов отбора по контракту, представители администрации, которые этими вопросами занимаются и берут на сопровождение, чтобы члены семей наших воинов ни в чем не нуждались. Основной мотив, тех кто заключает контракты с вооруженными силами- это защита нашего отечества и приближение победы, борьба против нацизма, который расцвел в нашей братской стране на Украине.