Во Владимирской области продолжается набор на службу по контракту
В регионе действуют пять пунктов...
Во Владимирской области продолжается набор на службу по контракту
В регионе действуют пять пунктов отбора добровольцев.
Единовременная региональная материальная помощь для военнослужащих составляет 250 тысяч рублей. Еще 195 тысяч рублей - от Президента при заключении контракта на срок от года и более.
В зоне СВО - ежемесячное денежное довольствие и выплаты "боевых". По заверению военного комиссара, все под строгим контролем. Все выплаты перечисляются в срок. В пунктах отбора проходит сбор документации, формируется личное дело. После медосмотра контрактники имеют возможность поступить на военную службу в течение 2 дней.
Иностранцы, заключившие контракты, получают преимущество при оформлении гражданства.
Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области:
- На этих пунктах работают представители пунктов отбора по контракту, представители администрации, которые этими вопросами занимаются и берут на сопровождение, чтобы члены семей наших воинов ни в чем не нуждались. Основной мотив, тех кто заключает контракты с вооруженными силами- это защита нашего отечества и приближение победы, борьба против нацизма, который расцвел в нашей братской стране на Украине.