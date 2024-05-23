За несвоевременный вывоз мусора во Владимире региональный оператор заплатит штраф ООО...

За несвоевременный вывоз мусора во Владимире региональный оператор заплатит штрафООО «Биотехнологии» в период Новогодних и Рождественских праздников в 2024 году допустило образование на контейнерных площадках Владимира большое скопление мусора. Это привело к его складированию вне специально отведенных мест. В дело вмешался надзорный орган...«Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В итоге региональный оператор был признан виновным, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.Однако, ООО «Биотехнологии» с таким решением не согласилось и обжаловало постановление. Но Ленинский районный суд поддержал доводы прокуратуры. Вид и размер назначенного наказания оставлены прежними.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений