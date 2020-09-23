В этом году на профессиональное обучение жителей области в возрасте 50+ выделено 11,2 млн рублей.

В этом году на профессиональное обучение жителей Владимирской области в возрасте 50+ выделено 11,2 млн рублей из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Старшее поколение».По информации белого дома, внастоящее время завершили профобучение или повысили квалификацию около 350 представителей старшего поколения – работниковпредприятий, ставших участниками нацпроекта «Демография».Работникам предлагается более 50 образовательных программ.Обучение организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства на базе образовательных области либо непосредственно на предприятиях с использованием дистанционных технологий.