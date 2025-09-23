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<a href="https://33live.ru/novosti/23-09-2025-ni-pomytsya-ni-posudu-pomyt-zhiteli-doma-na-nizhnej-dubrove-uzhe-bolshe-nedeli-zhivut-bez-vody.html" target="_blank">«Ни помыться, ни посуду помыть». Жители дома на Нижней Дуброве уже больше недели живут без воды</a> - Более 500 квартир дома на Нижней Дуброве больше недели отключены от воды. Жители этой новостройки оказались без доступа к элементарным благам цивилизации. По словам людей, перебои с водой