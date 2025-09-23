Более 500 квартир дома на Нижней Дуброве больше недели отключены от воды. Жители этой новостройки оказались без доступа к элементарным благам цивилизации. По словам людей, перебои с водой
Более 500 квартир дома на Нижней Дуброве больше недели отключены от воды. Жители этой новостройки оказались без доступа к элементарным благам цивилизации. По словам людей, перебои с водой начались еще 12 сентября. Например, Вадим Макаренко последние недели был вынужден жить у сына. Вадим Макаренко, житель дома № 47 корп. 1 на ул. Нижняя Дуброва Жили