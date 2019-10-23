Мюзикл Максима Дунаевского Алые паруса пройдет на сцене Культурного центра Москвич, Попасть на него вы сможете совершенно бесплатно с помощью Дни.ру.
Мюзикл Максима Дунаевского "Алые паруса" пройдет на сцене Культурного центра "Москвич", Попасть на него вы сможете совершенно бесплатно с помощью "Дни.ру".
Эта легендарная история любима многими поколениями. В мюзикле Дунаевского гостей порадует не только потрясающая музыка, но и новые персонажи.
Песни к спектаклю написал композитор Фаустас Латенас, многие годы создающий музыкальное оформление к театральным шедеврам Эймунтаса Някрошюса и Римаса Туминаса.
"Алые паруса" – удивительно тонкая, точная и яркая постановка о том, что каждый, независимо от возраста, может вырваться из повседневной суеты и исполнить свои мечты.
Попасть на мюзикл "Алые паруса" очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
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Публикация от (@dniru) 23 Окт 2019 в 2:56 PDT
Победителя выберет с помощью генератора случайных чисел. Счастливчикам отправим билет на почту.