Свежие идеи и новые взгляды на законотворчество. Накануне состоялось второе заседание Молодёжной думы при Законодательном Собрании Владимирской области. Оно прошло в очном формате с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.

Свежие идеи и новые взгляды на законотворчество. Накануне состоялось второе заседание Молодёжной думы при Законодательном Собрании Владимирской области. Оно прошло в очном формате с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.Максим Быстров, председатель Молодёжной думы Законодательного Собрания Владимирской области:Сегодня мы собрались на второе пленарное заседание Молдумы при ЗС Владимирской области, чтобы подвести итоги работы за период 3 месяцев, после того как был сформирован новый состав Молдумы и спланировать реализацию новых проектов, таких как "Знаю, помню, дорожу" и сегодня планируется рассмотреть вопрос о внесении законодательной инициативы // введение звания "Почётный донор" Владимирской области для поощрения уважаемых доноров, в связи с тем, что в период коронавирусной ситуации они очень активно включались в благотворительную деятельность.))Будет изготовлен знак почётного донора, которым будут награждаться те, кто сдал кровь безвозмездно. Повестка заседания была насыщенной. Молодые парламентарии познакомились с возможностями грантовой поддержки социально-ориентированых НКО, обсудили текущие итоги работы комитетов, а также реализацию региональных и федеральных проектов. Кроме "Знаю, помню, дорожу", законотворцы Молодёжной думы занимаются такими проектами, как "Литературная губерния", "День гири", "Учителя в Великую Отечественную войну" и "Тест по истории". И конечно, в условиях пандемии на первый план вышла волонтёрская работа. Традицией стал шефство над областным Домом ветеранов. Члены Молодёжной думы организовали там концерт ко Дню пожилого человека.Будет изготовлен знак почётного донора, которым будут награждаться те, кто сдал кровь безвозмездно. Повестка заседания была насыщенной. Молодые парламентарии познакомились с возможностями грантовой поддержки социально-ориентированых НКО, обсудили текущие итоги работы комитетов, а также реализацию региональных и федеральных проектов. Кроме "Знаю, помню, дорожу", законотворцы Молодёжной думы занимаются такими проектами, как "Литературная губерния", "День гири", "Учителя в Великую Отечественную войну" и "Тест по истории".Роман Кавинов, вице-спикер Законодательного Собрания Владимирской области:- Молодёжная дума 5-го созыва стартовала в непростых условиях локдауна, только избрались и началась коронавирусная ситуация. Тем не менее - большие молодцы, за прошедшие несколько месяцев работы уже есть и собственные наработки, хорошие примеры преемственности в реализации проектов, которые их коллеги делали в предыдущих созывах. Комитетов председатели рассказали о том, что сделали, о своих планах - на самом деле интересные проекты реализованы, как в оффлайн формате так и онлайн. Поэтому остаётся только пожелать реализации всех планов и молодцы ребята, они очень неплохо стартовали.