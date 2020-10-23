Российский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, поделился с поклонниками печальной новостью. Артист сообщил о смерти своего отца. По словам исполнителя, Михаил ..

Российский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, поделился с поклонниками печальной новостью. Артист сообщил о смерти своего отца.По словам исполнителя, Михаил Вакуленко умер в возрасте 61 года. Причину смерти родного человека Баста называть не стал. Прощаясь с отцом, Василий назвал его "настоящим русским офицером", который верил в честность и справедливость и мечтал изменить мир, передает