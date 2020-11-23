И это на два меньше, чем накануне. Накануне, кстати, был очередной антирекорд: 130 заболевших за сутки. Столько ещё не было за всё время пандемии. Всего больных теперь 12 311. В лидерах

И это на два меньше, чем накануне. Накануне, кстати, был очередной антирекорд: 130 заболевших за сутки. Столько ещё не было за всё время пандемии. Всего больных теперь 12 311. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир (23 новых пациента). На втором месте Муром (17 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Гусь-Хрустального (15