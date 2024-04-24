Заболеваемость сократилась на 1,7%.

На прошлой неделе во Владимирской области было подтверждено 78 случаев заражения COVID-19. Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость сократилась на 1,7%.Главным источником инфекции продолжает оставаться город Владимир, где было выявлено 31 случай заболевания. Кроме того, еще 14 случаев заражения зафиксировано в Ковровском районе, 9 – в Гусь-Хрустальном, 7 – в Муромском, и 5 – в Камешковском районах. Также 4 жителя Меленковского района заразились вирусом, по 2 случая было выявлено в Гороховецком и Александровском районах, а еще по 1 человеку заболел в Вязниковском, Собинском, Селивановском, Суздальском, Юрьев-Польском, Киржачском и Радужном.