Расширена область аккредитации и подтверждена компетенция метрологической службы АО «Транснефть-Верхняя Волга» по поверке средств измерений.

Расширена область аккредитации и подтверждена компетенция метрологической службы АО «Транснефть-Верхняя Волга» по поверке средств измерений. Об этом рассказала пресс-служба компании.Экспертизу деятельности метрологической службы районных нефтепроводных управлений (РНУ) выполнила экспертная организация, назначенная Федеральной службой по аккредитации. Эксперты оценили эффективность системы менеджмента качества поверочной деятельности, а также степень оснащенности подразделений современным оборудованием и уровень профессиональных знаний сотрудников. Специалисты метрологической службы выполнили контрольные поверки средств измерения давления, температуры и других параметров, которые применяются на производственных объектах для обеспечения безопасности и стабильности транспортировки нефти и нефтепродуктов.По итогам экспертизы подтверждено соответствие деятельности метрологической службы необходимым стандартам. Положительное заключение комиссии свидетельствует о высоком уровне квалификации сотрудников.Кроме того, расширена область аккредитации метрологической лаборатории Володарского районного нефтепродуктопроводного управления на право поверки мановакуумметров и вакуумметров, биметаллических, жидкостных и манометрических термометров, информационно-измерительных систем, а также более широкого диапазона поверяемых термопреобразователей сопротивления. Это позволит обеспечить наибольшую оперативность проведения поверки для постоянного мониторинга технологических параметров транспортировки нефти и нефтепродуктов.Участками поверки и калибровки в среднем поверяется 9000 средств измерений ежегодно. Метрологическая служба предприятия укомплектована 190 средствами измерений, в том числе применяемыми в качестве эталонов. Парк оборудования регулярно обновляется. Так, в 2023 году для Горьковского и Рязанского РНУ приобретены жидкостные термостаты.