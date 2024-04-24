Юные футболисты из прифронтового Белгорода осваиваются на владимирском газоне Юных спортсменов...

Юные футболисты из прифронтового Белгорода осваиваются на владимирском газонеЮных спортсменов из Белгорода тепло принимают в областном центре. И создают им все необходимые условия для тренировок и интересной жизни. Свою помощь детям оказывает и депутат ГосДумы, Алексей Говырин. Подробнее - в нашем репортаже.- Я еле-еле стараюсь.Сейчас у белгородских ребят — основная тренировка. Во Владимире они могут не только заниматься спортом. А еще гулять, играть, учиться, исследовать мир, находить новых друзей. Этого обычного детства сейчас так недостает дома.Ваня, игрок футбольной команды из Белгорода:- По кому скучаешь?- По родным, по близким. По маме, папе, сестре.- Если в Белгороде нет возможности, то тут хорошая возможность, два стадиона, занимаемся с удовольствием.Но родители за своих детей могут не беспокоиться - спортсменам создали все необходимые условия. Пятиразовое питание, тренировки на современных полях, которые находятся в шаговой доступности от места проживания.Алексей Неклюдов, тренер футбольной команды из Белгорода:- Условия отличные, все идут навстречу, предоставляют всё нам необходимое. Утром просыпаемся, идём на зарядку и пробежку, днём у нас основная тренировка и вечером, в основном, растяжка или комплекс ОФП.Навестить ребят приехал депутат ГосДумы Алексей Говырин. И привёз детям вкусные подарки.- Варёная сгущёнка, орехи.- ВааааауПарламентарий пообщался с юными футболистами, их родителями и тренером, проверил условия проживания, организацию учебного и тренировочного процессов.Выяснилось, что детям из начальных классов сложно обучаться дистанционно. По просьбе родителей и тренера депутат Говырин окажет содействие в организации очных занятий с педагогом.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ:- Моменты, которые нужно поправить, мы обязательно проработаем. И с министерством образования Владимирской области. Если нужно, подключим федеральных коллег, чтобы эти моменты снять, и ребятам более комфортно было учиться. У нас нет чужих детей, сегодня вся страна помогает.План есть и на тот случай, если возникнет необходимость продлить пребывание футболистов на летние каникулы.Анатолий Воронков, заместитель министра физической культуры и спорта Владимирской области:- Предварительно мы уже этот вопрос проговаривали, что ребята могут выехать в спортивно-оздоровительный центр "Олимп". Он располагает и спортивными сооружениями, и комфортными местами для проживания.Программа пребывания белгородских школьников во Владимире должна включать не только учебу и тренировки. По выходным для юниоров организованы экскурсии по историческим местам Владимирской области, а в ближайшее время Алексей Говырин организует детям экскурсию на шоколадную фабрику.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"