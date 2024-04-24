Юные футболисты из прифронтового Белгорода осваиваются на владимирском газоне
Юных спортсменов...
Юные футболисты из прифронтового Белгорода осваиваются на владимирском газоне
Юных спортсменов из Белгорода тепло принимают в областном центре. И создают им все необходимые условия для тренировок и интересной жизни. Свою помощь детям оказывает и депутат ГосДумы, Алексей Говырин. Подробнее - в нашем репортаже.
- Я еле-еле стараюсь.
Сейчас у белгородских ребят — основная тренировка. Во Владимире они могут не только заниматься спортом. А еще гулять, играть, учиться, исследовать мир, находить новых друзей. Этого обычного детства сейчас так недостает дома.
Ваня, игрок футбольной команды из Белгорода:
- По кому скучаешь?
- По родным, по близким. По маме, папе, сестре.
- Если в Белгороде нет возможности, то тут хорошая возможность, два стадиона, занимаемся с удовольствием.
Но родители за своих детей могут не беспокоиться - спортсменам создали все необходимые условия. Пятиразовое питание, тренировки на современных полях, которые находятся в шаговой доступности от места проживания.
Алексей Неклюдов, тренер футбольной команды из Белгорода:
- Условия отличные, все идут навстречу, предоставляют всё нам необходимое. Утром просыпаемся, идём на зарядку и пробежку, днём у нас основная тренировка и вечером, в основном, растяжка или комплекс ОФП.
Навестить ребят приехал депутат ГосДумы Алексей Говырин. И привёз детям вкусные подарки.
- Варёная сгущёнка, орехи.
- Вааааау
Парламентарий пообщался с юными футболистами, их родителями и тренером, проверил условия проживания, организацию учебного и тренировочного процессов.
Выяснилось, что детям из начальных классов сложно обучаться дистанционно. По просьбе родителей и тренера депутат Говырин окажет содействие в организации очных занятий с педагогом.
Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ:
- Моменты, которые нужно поправить, мы обязательно проработаем. И с министерством образования Владимирской области. Если нужно, подключим федеральных коллег, чтобы эти моменты снять, и ребятам более комфортно было учиться. У нас нет чужих детей, сегодня вся страна помогает.
План есть и на тот случай, если возникнет необходимость продлить пребывание футболистов на летние каникулы.
Анатолий Воронков, заместитель министра физической культуры и спорта Владимирской области:
- Предварительно мы уже этот вопрос проговаривали, что ребята могут выехать в спортивно-оздоровительный центр "Олимп". Он располагает и спортивными сооружениями, и комфортными местами для проживания.
Программа пребывания белгородских школьников во Владимире должна включать не только учебу и тренировки. По выходным для юниоров организованы экскурсии по историческим местам Владимирской области, а в ближайшее время Алексей Говырин организует детям экскурсию на шоколадную фабрику.
Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"