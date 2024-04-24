За первые три месяца текущего года во Владимирской области было введено порядка 350 тыс. квадратных метров жилья, что на 12,7% больше аналогичного показателя 2023 года.

За первые три месяца текущего года во Владимирской области было введено порядка 350 тыс. квадратных метров жилья, что на 12,7% больше аналогичного показателя 2023 года. Об этом рассказала регионального правительства.Не забывают в области и о благоустройстве. Так, в 2024 году планируется обновить 97 территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». На текущий момент 8 общественных пространств уже преобразились.