Работы завершатся в 2023 году.

В 2022-23 годах на двух федеральных трассах во Владимирской области обновят уличное освещение. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород».Подрядчик проведёт модернизацию линий и заменит светильники на трассах М-7 и Р-132.Коммуникации обновят в Покрове, Аннино, Петушках, у Юрьевца, Мостостроя, Коняево, Байгуш, Пенкино, а также на мостах через Клязьму и Судогду.На Р-132 фонари заменят в Юрьевце и у поворота на Суздаль. Новые линии смонтируют в Боголюбово, на путепроводе в Лемешках, а также на мостах через Нерль и Клязьму.