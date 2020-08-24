Анонимное письмо привело к эвакуации. Утром 24 августа сотрудников ТЭЦ-2 эвакуировали из-за сообщения о минировании, которое пришло накануне. Как сообщили сотрудники полиции, работающие на

Анонимное письмо привело к эвакуации. Утром 24 августа сотрудников ТЭЦ-2 эвакуировали из-за сообщения о минировании, которое пришло накануне. Как сообщили сотрудники полиции, работающие на месте происшествия, спецслужбы прибыли на место в районе 10 часов утра. Обследование территории продолжается. Работают кинологи.