Речь идёт об участках дорог, где разросшиеся деревья ограничивают обзор водителям и загораживают светофоры.

Привести в порядок "слепые" перекрёстки решили в Муроме. Речь идёт об участках дорог, где разросшиеся деревья ограничивают обзор водителям и загораживают светофоры и дорожные знаки.Коммунальщики с помощью бензопил и автовышки убирают низкорасположенные и опасные ветки. После формирования у деревьев кроны и вывоза спиленных веток городские территории на центральных улицах заметно преобразились.Сообщает Муром24.