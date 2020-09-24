Речь идёт об участках дорог, где разросшиеся деревья ограничивают обзор водителям и загораживают светофоры.
Привести в порядок "слепые" перекрёстки решили в Муроме. Речь идёт об участках дорог, где разросшиеся деревья ограничивают обзор водителям и загораживают светофоры и дорожные знаки.
Коммунальщики с помощью бензопил и автовышки убирают низкорасположенные и опасные ветки. После формирования у деревьев кроны и вывоза спиленных веток городские территории на центральных улицах заметно преобразились.
Сообщает Муром24.