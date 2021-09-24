Во Владимире открыли два новых прививочных пункта для вакцинации против гриппа: торговый центр “Восток-1” на улице Егорова и “Рынок на Студеной”. Таким образом, привиться

Во Владимире открыли два новых прививочных пункта для вакцинации против гриппа: торговый центр “Восток-1” на улице Егорова и “Рынок на Студеной”. Таким образом, привиться противогриппозной вакциной теперь можно в трех точках: Гипермаркет “Глобус”, ТЦ “Восток -1″( 1 этаж), “Рынок на Студеной” Иммунизироваться от ковида можно в двух прививочных пунктах Гипермаркет “Глобус”, “Рынок на Студеной” В