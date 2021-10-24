Пожар в Красном переулке в городе Александрове произошёл накануне вечером. Чтобы потушить пожар и...

Пожар в Красном переулке в городе Александрове произошёл накануне вечером. Чтобы потушить пожар и спасти людей, спасателям пришлось сформировать 2 звена газодымозащитной службы.Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 12 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры. Сотрудники регионального МЧС с помощью спасательного устройства вытащили из огня 3-х человек, из которых 2 - дети. Погибших и пострадавших нет.На пожар от МЧС выезжали 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Так же привлекалась пожарная часть г. Карабанова в составе 1 единицы техники, 3-х человек. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.