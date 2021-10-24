По информации пресс-службы ведомства, компания нарвалась на санкции из-за нарушения требований технических регламентов.

Судебные приставы Фрунзенского района Владимира взыскали с гипермаркета штраф в размере 100 тысяч рублей. В ФССП дело было передано из Роспотребнадзора.По информации пресс-службы ведомства, компания нарвалась на санкции из-за нарушения требований технических регламентов.Руководству магазина вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, а также провели разъяснительную работу на случай отказа от уплаты долга. Приставы также внесли постановления об обращении взыскания на средства должника, находящиеся в банке и о запрете на изменение данных в ЕГРЮЛ.После принятых мер штраф был оплачен в полном объёме.