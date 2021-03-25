Старый дом культуры разобрали в 2017 году. Он был аварийным. Новый построили в рамках нацпроекта Культура.

Новый сельский клуб построили в Суздальском районе в селе Порецкое благодаря нацпроекту "Культура". В нем побывала Анастасия Сахарова.В Порецком - настоящий дом культуры-трансформер. Нас встречает просторный зал, здесь есть не только гардероб. Можно даже поиграть в теннис - настолько здесь много места. Ну и потом приобщиться к искусству, здесь есть редкие экспонаты, в том числе - с фарфорового Кузнецовского завода. А в большом зале сейчас идет репетиция. Давайте узнаем у ребят, как давно они уже занимаются.- Мы занимаемся уже полторы недели. Слова пока еще не выучены, но скоро всё будет хорошо.Для Геннадия Абрамова это театральная премьера. Как говорит о себе - променял физкультуру на культуру. Раньше был инструктором. А теперь играет автора в "Молодой Гвардии". Спектакль покажут в преддверии 9 мая. Театральная студия работает всего пару месяцев. И для жителей села Порецкое это праздник.Геннадий Абрамов, житель села Порецкое: “Я надеюсь, что зал будет битком забит. Ведь такое событие - новый клуб открыли. И естественно, все хотят увидеть”.Театральная студия превращается в танцевальную. Занятия - два раза в неделю. Хотя еще недавно на танцы приходилось ездить в город.Лариса Абрамова, преподаватель танцев: “У нас сегодня спортивный танец. А так зумба - это многогранный фитнес. У нас будет и сальса, и бачата. И даже будем чарльстон танцевать”.Расширилась и небольшая сельская библиотека. Появился просторный библиотечный зал, в котором по вечерам организуют кружок рукоделия. И книги для всех возрастов.Данил Фролов, первоклассник: “Мне нравятся приключения. Потому что прямо на краю уже, проигрывают.. А потом выигрывают. Такое напряжение”.Весной здесь будет лагерь для детей. А сегодня - знакомство первоклассников с книгами. Путешествие в Книгоград - так называется библиотечный урок. Который они уже усвоили.Даня Штефко, первоклассник: “Нельзя книжки рвать, мять. Носить их только в пакетах. Нельзя с ними гулять”.Старый дом культуры разобрали в 2017 году. Он был аварийным. Новый построили в рамках нацпроекта "Культура". По словам первого замглавы администрации Суздальского района Татьяны Срибной, жителям Порецкого повезло. Она уверена: эта сцена еще увидит достойные номера.Татьяна Срибная, первый заместитель главы администрации Суздальского района по внутренней и социальной политике: “Очень радует, что и Президент, и правительство обратили внимание на сельскую культуру. Потому что сельская культура - это не балалайка с гармошкой под песню.Это целый пласт культуры, на которой держится наша страна”.Пожертвовать обновленному дому культуры пришлось лишь историческим музеем. В старом ДК была целая музейная комната - экспозиция крестьянского быта. Сейчас она существует в электронном варианте. Выставить удалось только несколько экспонатов. Это старинные книги, крестьянская кукла и даже первые щипцы для завивки.Анастасия Некрасова, администратор ДК в селе "Порецкое": “Также никого не оставляют равнодушными вот такие прекрасные детские кожаные ботиночки. -Кто носил эти ботиночки? - Дети времен 19-20 веков. - То есть это обычная обувь? - Да”.Пока коллекция оцифрована. Экспонаты хранятся в подвале. В ДК надеются: у них еще будет новая жизнь.Анастасия Сахарова. Семен Карпов“Вести-Владимир”