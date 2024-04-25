Во Владимирской области проходит международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти» В...

Во Владимирской области проходит международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти»В преддверии 79-й годовщины Великой Победы в регионе проходят мероприятия международной эколого-патриотической акции «Сад памяти».Владимирская область участвует в ней ежегодно. Основные мероприятия проекта сезона 2024 года в регионе намечены на май. Однако уже сейчас стартовали массовые посадки сеянцев хвойных пород. Они уже прошли на землях лесного фонда Курловского, Заречного, Гороховецкого и Киржачского лесничеств, на территории ряда муниципальных образований.Цель проекта - создать живой памятник каждому из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. А также это важный вклад в экологическое благополучие среды для будущих поколений.С расписанием мероприятий акции можно ознакомиться на сайте проекта: https://садпамяти2024.рф/map/К участию приглашают всех неравнодушных жителей Владимирской области.Это интересно!В 2023 году во Владимирской области в рамках Международной акции «Сад памяти» было высажено 253,8 тыс. сеянцев и саженцев на 33 участках общей площадью 60,5 га.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области