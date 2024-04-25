Гостинично-банный комплекс «Экопарк» в селе Богослово попал под проверку прокуратуры. Как выяснилось, комплекс нарушает требования земельного законодательства, сообщили в пресс-службе

Гостинично-банный комплекс «Экопарк» в селе Богослово попал под проверку прокуратуры. Как выяснилось, комплекс нарушает требования земельного законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Жилые и нежилые дома, которые находятся на территории «Экопарка», используются под размещение гостинично-банного комплекса. Возбуждены дела об административном правонарушени за использование земельного участка не по целевому назначению. Виновных уже привлекли к ответственности. Но дома