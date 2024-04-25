По данным управления Роспотребнадзора области, с момента первого случая укуса клеща – 31 марта, в больницы области обратилось 25 человек, в том числе 8 детей. Случаев заболевания клещевым

По данным управления Роспотребнадзора области, с момента первого случая укуса клеща – 31 марта, в больницы области обратилось 25 человек, в том числе 8 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано, сообщает ведомство. В случае находки клеща на теле важно вовремя обратиться в больницу. Специалисты рекомендуют удаленного и неповрежденного клеща доставить