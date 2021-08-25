55 владимирских спасателей оказались в огненном плену. Вечером 23 августа группировка сил и средств, которая состоит из сотрудников МЧС и военных, работали на отсекание очага пожара в одном из

55 владимирских спасателей оказались в огненном плену. Вечером 23 августа группировка сил и средств, которая состоит из сотрудников МЧС и военных, работали на отсекание очага пожара в одном из кварталов Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью. В их составе были и владимирские спасатели в количестве 4 отделений на автоцистернах. Наши пожарные получили задание выдвинуться