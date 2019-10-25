Ведущая Алена Водонаева часто делится соблазнительными кадрами на своей личной странице в социальной сети Инстаграм. Но на этот раз она побила все рекорды, представ в крайне необычном амплуа.

Ведущая Алена Водонаева часто делится соблазнительными кадрами на своей личной странице в социальной сети Инстаграм. Но на этот раз она побила все рекорды, представ в крайне необычном амплуа.На снимке светская дива позирует в белоснежной шубе с длинным ворсом. При этом она распахнула полы наряда так, что тали видны ее подтянутые ягодицы и сочные бедра.Главным атрибутом стало сооружение из веток, страз и бахромы на голове у Водонаевой. Оно выполнено в черном цвете, что создает некий контраст по сравнению с белым нарядом звезды."Доброе утро! Я и моя ляжка, возомнившая себя минимум Дженифер Лопес, желаем вам отличной пятницы. Всех дам Москвы сегодня жду у себя в салоне красоты на традиционные пятничные сборы 💄💇🏻‍♀️💅🏽 Сама сегодня буду на вечер собираться, поэтому увидимся ❤️", – гласила надпись под фото.Тем временем, фанаты были слишком увлечены необычном образом ведущей, сообщает . "Нереальное фото. Образ лично у меня ассоциируется с каким-то божеством, например Берегиня. Прям очень красиво 🔥", "Какая цаца!", "Роскошная ❤️", "Нереальная!", – восторгались пользователи Сети."Аппетитные ляжки, не хуже, чем у Джей Ло. У нее мяско чуть больше!", – отметил обожатель.Кроме того, Алена напомнила всем, ожидающим презентацию книги "Мамин торт" о предстоящих встречах. Они стартуют уже через две недели. "Москва и Питер, я с нетерпением жду наших свиданий, разговоров и совместных фотографий", – призналась Водонаева.