В приоритете - развитие инфраструктуры и социальный блок. Облпарламент сегодня утвердил...

В приоритете - развитие инфраструктуры и социальный блок. Облпарламент сегодня утвердил региональный бюджет на три года. Из-за ограничений, связанных с пандемией, депутаты Заксобрания встретились в онлайн-режиме.Бюджет региона на ближайшие три года - основной вопрос повестки ноябрьской сессии. Главный финансовый документ, как и планировалось, принят в первом чтении. В общей концепции и по основным параметрам: доходная и расходная части, дефицит и соответствие российской Конституции.Михаил Максюков, председатель комитета Законодательного собрания по бюджетной и налоговой политике:- Все социальные обязательства обеспечены финансами: и повышение зарплаты бюджетников, и выплаты на детей от 3 до 7 лет, и другие расходные обязательства.Ранее проект областного бюджета изучили все профильные комитеты. Обсудили его и на публичных слушаниях. Будущий бюджет будет "народным" и сохранит социальную направленность. Общая концепция сложилась с помощью голосования в сети. Проект "Народный бюджет" запустило региональное отделение партии "Единая Россия". С его помощью на сайте реготделения и на партийных страницах соцсетей выразить своё мнение может каждый. В ближайшие 10 дней депутаты внесут окончательные рекомендации. На их основе уточнят суммы и объекты расходов.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Наше региональное отделение напрямую обратилось к гражданам, жителям области и предложило выбрать те направления социально-экономического развития региона, ну и, соответственно, те расходные статьи бюджета, которые являются наиболее приоритетными, по мнению наших граждан.Доходная часть в 22 году вырастет на два с половиной миллиарда и составит почти 80 миллиардов рублей. Расходная часть - 85 миллиардов. Уже к 24-му году парламентарии намерены и вовсе свести дефицит к нулю. Большую часть финансов направят на медицину, образование, культуру и спорт. Низкий госдолг позволил региону получить так называемые бюджетные кредиты. Они станут серьёзным подспорьем в развитии инфраструктуры региона. На эти цели в трехлетку направят более 5 миллиардов рублей. Первыми финансовую поддержку получат "Доброград", Александровский район и областной центр. Четверть миллиарда пойдёт на приобретение автобусов для жителей Владимира. Кредиты будут гаситься не за счет налогоплательщиков, а доходами муниципалитетов, которые те получат в результате финансовых вливаний.Александр Сыпченко "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы Законодательного Собрания области